Простые уроки: что есть в онлайн-сервисе «Лицей»

«Лицей», созданный Ростелекомом — это сервис для школьников и немного для их родителей. Обучающие программы по предметам разработаны в ведущих вузах страны, а увлекательный формат тренажеров и видеолекций способен удержать за виртуальной партой даже самого беспокойного непоседу.

«Лицей» — это помощник и онлайн-репетитор для российских школьников. Образовательные материалы для «Лицея» составлены в соответствии с федеральными образовательными стандартами, но в совершенно отличном от школьного преподавания формате.

Ребенок может пропустить урок, не понять какую-то тему, не справиться с домашним заданием — и тогда сам найдет нужные материалы в «Лицее», посмотрит разъясняющий фильм или интерактивную видеолекцию, а затем протестирует себя.

Что ждет школьника в «Лицее»?

Здесь есть практически все. В разделе «Школьные предметы» представлены все дисциплины учебной программы. Нужно только выбрать, какие предметы нужны.

В «Лицее» есть уроки по обществознанию, истории, химии, физике, биологии, литературе, географии. А также раздел, посвященный английскому языку. Для учеников 9, 10 и 11 классов есть специальные разделы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

В основных дисциплинах, например по математике, или русскому языку школьнику предложат начать с прохождения теста, где на определенное количество вопросов нужно ответить за ограничение время.

Результаты теста, даже если ученик допустил много ошибок, помогут понять, где именно возникли пробелы в знаниях, и тут же порекомендует темы, которые нужно повторить или изучить. Собственно, после этого можно переходить к видеоурокам или конспектам.

«Лицей» постоянно разрабатывает и добавляет актуальный контент. Например, недавно появились нескучный курс по химии, лекции о работе с наукой о данных и знания BigData.

Больше всего детям нравятся видеоуроки, когда, например, физика подается не как теория для зазубривания, а разъясняется на веселых примерах из жизни.

В видеоуроках тоже есть разделы. Первый — это интерактивная вводная лекция, которую читает преподаватель. Второй — тренажер, где школьник может проверить знания.

Третий раздел — это теория или конспекты, в них представлена тема урока, но уже в виде текста. Последнее удобно для детей, у которых нет возможности посмотреть видео, а урок нужно выучить срочно.

В мае можно подписаться на «Лицей» бесплатно. Промокоды для активации бесплатной подписки разыгрываются в игре Три фронта» на портале Sibnet.ru. Достаточно заработать 200 игровых баллов за ответы на вопросы, а затем обменять баллы в игровом магазине на подписку. Перейти в игру >>

А как подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ?

В личном кабинете ученика 9, 10 или 11 класса на главной странице есть специальные разделы — «ОГЭ математика», «ОГЭ русский язык» и, соответственно, «ЕГЭ математика» и «ЕГЭ русский язык». Они также доступны в разделе «Учебник».

В разделе «Мои занятия» школьнику предложат пройти тест на знание предмета. И в итоге также укажут на пробелы в знаниях и предложат уроки, по которым нужно подтянуться. Ниже есть видеоуроки, тренажеры и теоретические знания по темам выпускных экзаменов.

Для учеников 10 и 11 классов в «Лицее» разработан специальный раздел — уроки по событиям Великой Отечественной войны. Курс состоит из девяти лекций, начиная от предпосылок Второй мировой, и заканчивая ее итогами и значением.

В разделе «Развивающие курсы» есть тема «Подготовка к экзаменам». Там преподаватели собрали лайфхаки, которые помогут легко пережить непростой период. Например, расскажут о 10 ошибках школьников, и что нужно знать перед подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ.

Что еще полезного в «Лицее»?

Раздел «Развивающие курсы» — это дополнение к основным занятиям, где эксперты рассказывают о сложных вещах простыми словами. Это лекции по робототехнике, маркетингу, блокчейну, интернету вещей.

Еще один большой подблок посвящен изучению английского. Здесь есть четыре раздела — «Английский язык. С нуля до Intermediate», «Английский язык для 10 и 11 классов», и два тренажера для изучающих иностранный — уровня А1 и А2.

А в разделе «Родителям» авторы «Лицея» дадут советы, как вести себя с подростком, брать максимум от обучения дома и в школе, что и как читать ребенку и какими навыками обзаводиться.