Победы Советского Союза в покорении космоса принадлежали всем 15 республикам СССР и Россия никогда не делила эту славу, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе. Он уверен, что исторический полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без Украины.

«Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик», — указала Захарова.

Она обратила внимание, что украинским конструкторам уже много лет ничего не мешает «с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы». «И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в реальности украинское руководство известно совершенно иными достижениями. «Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», — подчеркнула Захарова.