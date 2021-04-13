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Захарова ответила на слова о роли украинцев в освоении космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © mid.rus; instagram.com/

Победы Советского Союза в покорении космоса принадлежали всем 15 республикам СССР и Россия никогда не делила эту славу, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил о ключевой роли украинских конструкторов в советской космической программе. Он уверен, что исторический полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без Украины.

«Россия никогда не делила славу космических побед. Спутники, ракеты и улыбка Гагарина — это все было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик», — указала Захарова.

Она обратила внимание, что украинским конструкторам уже много лет ничего не мешает «с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы». «И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, в реальности украинское руководство известно совершенно иными достижениями. «Жаль, что ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуемная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой», — подчеркнула Захарова.

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Политика #Мир #История
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Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
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