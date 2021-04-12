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Офицер НАТО назвал удобный момент для «возвращения» Крыма

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Капитан первого ранга ВМС США и бывший представитель НАТО в России Гарри Табах заявил, что для возвращения Крыма Украине надо просто дождаться, пока Россия сама «развалится».

Американский военный отметил, что после развала России Крым может стать независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или официально вернуться в состав Украины, пишет «Обозреватель».

Он также рассказал, что украинская армия может легко захватить военным путем и Донбасс, но Россия пока занимает «непростую позицию» в этом вопросе, поэтому на юго-востоке Украины сохраняется «сложная и опасная» ситуация.

Ранее президент России Владимир Путин ответил тем, кто ждет развала или затухания России, словами «как бы не простудиться на ваших похоронах». По его мнению, сложности и санкции не повлияют на боеспособность России.

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Оборона #Армия #Говорят о России
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