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Лавров призвал к переговорам о запрете оружия в космосе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия призывает страны мира выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового противостояния в космосе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

«Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества», — сказал Лавров.

По его словам, Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ранее заявлял, что США вместе с союзниками по НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий.

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Политика #Мир #Военная политика #Космос
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Топ комментариев

anetodi3

ты что всё время о себе о других что нибудь скажи

anetodi3

а куда лезет потомок 3го рейха, может ей ключи от квартиры где деньги

physx

Да он по любому и первую не сделал.

DmitriyMysnyk

Какого фига Россия кому то что то должна объяснять,перемещая свои войска,по своей же территории?
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