Лавров призвал к переговорам о запрете оружия в космосе

Россия призывает страны мира выработать юридически обязывающее соглашение для предотвращения силового противостояния в космосе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.

«Последовательно исходим из того, что только гарантированное предотвращение гонки вооружений в космосе позволит обеспечить возможность его использования в созидательных целях, на благо всего человечества», — сказал Лавров.

По его словам, Москва выступает за начало переговоров по разработке международного инструмента, запрещающего размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов ранее заявлял, что США вместе с союзниками по НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий.