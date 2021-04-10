Буддийский лама предостерег от дневного сна весной

Лама Курумканского дацана в Бурятии Олег Намжилов объяснил, почему не нужно поддаваться весенней слабости и спать днем. Он также рассказал, чем лучше заменить дневной сон.

Весной обостряются хронические болезни, человек становится слабым, ранимым и возбужденным. У него может нарушиться сон, часто меняется настроение. Это, согласно канонам, типичные состояния для весны.

«Также нередко многих днем клонит ко сну, а ночью трудно бывает уснуть или, уснув, просыпаются и не могут больше спать. Рекомендуется терпеть, не спать днем. Давать больше физической нагрузки, больше потеть, чаще дышать полной грудью», — объяснил Намжилов.

Физические нагрузки и интенсивное дыхание будут очень полезны. Они дадут заряд здоровья на полгода, а может и на весь год.