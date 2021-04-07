Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana

Искусственный интеллект компании Over the Bridge из Торонто написал новую песню в стиле группы Nirvana спустя 27 лет после смерти Курта Кобейна.

Трек получил название Drowned in the Sun, послушать его можно на YouTube. Для нечеловеческого музыкального творчества использовалась нейросеть Magenta компании Google, которую «натренировали» на песнях группы Nirvana.

Нейросеть тщательно изучила особенности стиля игры музыкантов, гармонии, используемые гитарные рифы и тексты, после чего создала абсолютно новую песню, используя собранные данные.

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Текст был написан искусственным интеллектом, но вокальную партию в новой песне исполнил живой человек — Эрик Хоган, который является исполнителем в группе, выступающей с песнями Nirvana.