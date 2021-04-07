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Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Erich Ferdinand

Искусственный интеллект компании Over the Bridge из Торонто написал новую песню в стиле группы Nirvana спустя 27 лет после смерти Курта Кобейна.

Трек получил название Drowned in the Sun, послушать его можно на YouTube. Для нечеловеческого музыкального творчества использовалась нейросеть Magenta компании Google, которую «натренировали» на песнях группы Nirvana.

Нейросеть тщательно изучила особенности стиля игры музыкантов, гармонии, используемые гитарные рифы и тексты, после чего создала абсолютно новую песню, используя собранные данные.

Текст был написан искусственным интеллектом, но вокальную партию в новой песне исполнил живой человек — Эрик Хоган, который является исполнителем в группе, выступающей с песнями Nirvana.

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Технологии #Наука #Музыка
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Топ комментариев

Nik3316

скоро про вспышки на Солнце писать будут)))

Gunja

Правильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...

number10

Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...

Peperz

Какой только дичи не наслушаешься от "экспердов"
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