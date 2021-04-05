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Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд Алтайского края на два месяца арестовал местного жителя, которого обвиняют в обучения для осуществления террористической деятельности, сообщает УФСБ региона.

По данным ведомства, 20-летнего мужчину задержали 1 апреля. Выяснилось, что он является сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти.

Во время обысков правоохранители изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств.

Мужчине предъявили обвинение по статье 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Во время дачи показаний задержанный подтвердил, что планировал по заданию куратора «ЭНО» из Украины. Он должен был совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти.

В пресс-релизе уточняется, что в феврале обвиняемый вышел на контакт с представителем «ЭНО» в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта дали задание подобрать так называемые объекты покушения и отправить фотоотчет, что он и сделал. Далее получил указание совершить поджог или другие устрашающие действия. На стадии подготовки его задержали.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

Иркут 69

С кого спрашивать удумал? С самого себя? ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
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