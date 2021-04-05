Сторонника украинских националистов арестовали в Барнауле

Суд Алтайского края на два месяца арестовал местного жителя, которого обвиняют в обучения для осуществления террористической деятельности, сообщает УФСБ региона.

По данным ведомства, 20-летнего мужчину задержали 1 апреля. Выяснилось, что он является сторонником украинской националистической организации «Этническое национальное объединение», созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций «прямого действия» в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти.

Во время обысков правоохранители изъяли взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, экстремистскую литературу, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств.

Мужчине предъявили обвинение по статье 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Во время дачи показаний задержанный подтвердил, что планировал по заданию куратора «ЭНО» из Украины. Он должен был совершить акции «прямого действия», направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти.

В пресс-релизе уточняется, что в феврале обвиняемый вышел на контакт с представителем «ЭНО» в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции. В начале марта дали задание подобрать так называемые объекты покушения и отправить фотоотчет, что он и сделал. Далее получил указание совершить поджог или другие устрашающие действия. На стадии подготовки его задержали.