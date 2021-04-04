НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новое шоу «Доктора против Интернета» стартует на Первом

Источник:
Sibnet.ru
237 0
Фото: © предоставлено Первым каналом

Опытные врачи и люди с доступом в Сеть станут главными противниками в новом познавательном шоу Первого канала «Доктора против интернета». Задача участников — правильно поставить диагноз пациенту.

Интрига шоу «Доктора против интернета» в том, чтобы узнать, можно ли самостоятельно выявить первые признаки заболевания и победить болезнь без помощи специалистов?

Правила шоу

В программе участвуют две команды, состав которых меняется каждую неделю. Первая – "профессиональные диагносты с большим стажем работы, вторая – активно интересующиеся медицинскими проблемами люди.

По правилам, врачи пользуются исключительно своими знаниями, а у их оппонентов —неограниченный доступ в интернет. Победитель игры «Доктора против интернета» определяется после трех туров. Задача участников проста — поставить правильный диагноз пациенту.

Несмотря на то, что одержать победу в игре могут люди без медицинского образования, создатели программы подчеркивают, что доверять свое здоровье можно и нужно только специалистам.

 «Доктора против Интернета» —  4 апреля в 13.55 на Первом канале

Ведущей познавательного шоу станет актриса Мария Аронова. Она встала на сторону врачей и призналась, что боится интернета. Аронова считает, что «прогуглив» симптомы можно только зря накрутить себя и найти у себя несуществующие болезни.

«Любые проблемы со здоровьем нужно "нести" врачу. Цель нашей программы — подчеркнуть значимость этой профессии. Да, в интернете можно найти ответы на все вопросы, но ни в коем случае не надо заниматься самолечением», — цитирует пресс-служба Первого канала Марию Аронову.

Еще по теме
Ксения Бахчалова довела до слез сотню жюри в «Ну-ка, все вместе!»
Сериал «Несломленная» про сложную судьбу женщины выходит на «России»
Фигурное катание побило футбол по популярности
Участницы шоу «Танцы» исполнили номер у шеста под песню Манижи
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дожди придут в Новосибирск
Эксперты подтвердили гибель женщины в Бурятии от укусов собак
Жара с сильным ветром придет в Забайкалье
Пьяный мотоциклист столкнулся с маршруткой в Приангарье
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Власти назвали «справедливую» цену на бензин
Повысились российские цены на PlayStation 5
Энтузиаст заставил майнить биткоины приставку Game Boy
Обсуждение (0)
Картина дня
Новый способ ограничения скорости тестируют в России
Путин спросит за выполнение послания 2020 года
«Спутник V» разрешили колоть увеличившим губы и грудь
Запрет на мат в соцсетях привел к обратному эффекту
Топ комментариев

Uynachalnica

Спросит, и раздаст всем плюшки, в виде орденов, за очередное невыполнение его посланий!

cre

Что-то он путает причину и следствие.РПЦ на григорианский календарь переходить отказалась и до сих пор...

Иркут 69

Дай ему волю, он ещё лет тридцать будет "спрашивать"... ☺️

kobra_72

Не у чиновников надо спрашивать, а поехать по регионам и у людей поспрашивать- что для них чиновники...
Sibnet.Ru