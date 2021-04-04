Новое шоу «Доктора против Интернета» стартует на Первом

Опытные врачи и люди с доступом в Сеть станут главными противниками в новом познавательном шоу Первого канала «Доктора против интернета». Задача участников — правильно поставить диагноз пациенту.

Интрига шоу «Доктора против интернета» в том, чтобы узнать, можно ли самостоятельно выявить первые признаки заболевания и победить болезнь без помощи специалистов?

Правила шоу

В программе участвуют две команды, состав которых меняется каждую неделю. Первая – "профессиональные диагносты с большим стажем работы, вторая – активно интересующиеся медицинскими проблемами люди.

По правилам, врачи пользуются исключительно своими знаниями, а у их оппонентов —неограниченный доступ в интернет. Победитель игры «Доктора против интернета» определяется после трех туров. Задача участников проста — поставить правильный диагноз пациенту.

Несмотря на то, что одержать победу в игре могут люди без медицинского образования, создатели программы подчеркивают, что доверять свое здоровье можно и нужно только специалистам.

«Доктора против Интернета» — 4 апреля в 13.55 на Первом канале

Ведущей познавательного шоу станет актриса Мария Аронова. Она встала на сторону врачей и призналась, что боится интернета. Аронова считает, что «прогуглив» симптомы можно только зря накрутить себя и найти у себя несуществующие болезни.

«Любые проблемы со здоровьем нужно "нести" врачу. Цель нашей программы — подчеркнуть значимость этой профессии. Да, в интернете можно найти ответы на все вопросы, но ни в коем случае не надо заниматься самолечением», — цитирует пресс-служба Первого канала Марию Аронову.