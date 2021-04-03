Без ханжества: раздел о семье включен в школьное обществознание

Учебник по обществознанию стал толще. Для учеников старших классов добавлено семьеведение. Эксперты высказали мнения — стоит ли школьникам рассказывать о сексе, семейном насилии и делении имущества, и какую идеальную модель семьи надо преподавать в XXI веке.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее говорила, что учить семейной жизни будут с 9 класса. И начнут с поиска ответа на вопрос «Зачем людям отношения?». В 10 классе школьники узнают о процессе деторождения, а в 11 — познакомятся с современными методами воспитания детей.

В конце марта министр просвещения Сергей Кравцов представил в Госдуме учебник по обществознанию с новыми главами по семьеведению. Сейчас он проходит экспертизу, в случае положительной оценки учебник включат в федеральный перечень и рекомендуют для использования в российских школах.

Семья — ячейка общества

«Семья — важнейшая экономическая ячейка общества», — сказал немецкий философ и предприниматель, один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс. В СССР был распространен другой тезис, приписываемый Ленину: «Семья — ячейка общества».

Ни то, ни другое не утратило актуальности. При этом современная семья часто существует вне правового пространства, культурных и нравственных норм, без здоровых психологических установок на создание этой самой ячейки. Задачу решить эту проблему поставили перед школьным образованием. А самым подходящим предметом, который уже изучает семейное право, сочли обществознание.

Новый раздел в учебниках по обществознанию, содержит, в частности, информацию о понятии брака, взаимоотношениях в семье в соответствии с Семейным кодексом РФ, личных и имущественных правах и обязанностях родителей и детей, — рассказал «Мелу» руководитель экспертного совета Группы компаний «Просвещение» Александр Данилов.

Он уточнил, что права и обязанности детей и родителей рассматриваются не только с позиции законодательства и актуальной правовой базы, но и с позиции взаимоотношений поколений, нравственных составляющих, которые сложились в обществе — каким образом происходит социализация, какое место занимает семья в обществе и как с ним взаимодействует.

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А вопросы воспитания в учебнике опираются на традиции, сложившиеся в отечественной педагогике.

Например, описаны взгляды основоположника российской научной педагогики Константина Ушинского.

В будущем раздел семьеведения могут добавить в ЕГЭ по обществознанию. Например, появятся задания на понимание того, что такое семья, вопросы о распределении в семье ролей или об ответственности супругов, сообщила зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Без ханжеского молчания

Раздел семьеведения в новом учебнике широкая общественность не видела. Но одним из спорных моментов для экспертов и общественников стало анонсирование полового просвещения.

«Лично я, как и большинство россиян, — за сексуальное просвещение старшеклассников. А пока этого нет, мы так и будем иметь проблему подростковых беременностей, а распространение ВИЧ в России будет иметь характер эпидемии», — прокомментировала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ее коллега, зампредседателя Госдумы Петр Толстой наоборот испугался, что в учебнике половое воспитание будет преподаваться под видом знаний о семье. «Я убежден, что представление о ценностях, традициях, уважении к старшим можно заложить только внутри самой семьи, по учебнику сделать это нельзя. Хорошо, если такой раздел будет, но главное должны делать мы с вами, родители», — сказал Толстой «Национальной службе новостей».

«Нужно говорить о психологических и социологических аспектах телесности. Мы, взрослые можем ханжески считать, что у детей этого представления нет. Оно у них вырастает, без этого нельзя. Взрослые ханжески молчат, а дети пытаются понять, как устроен мир... Понятий и слов им тоже не дают», — считает доцент кафедры методов сбора и анализа социологической информации факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ольга Савинская.

По ее мнению, в учебнике должны рассказать, как строить интимных отношения не только в плане сексуальности, но и психологически, так как семья — это близкие отношения, закрытые от других.

«Нужна и тема насилия. Не только полового, любого насилия, и психологического. Например, взрослые дяди 80-летнюю мать третируют, потому что у нее деменция», — добавила Савинская.

Учить доброму или настоящему?

Полезным курс может стать только если информация будет соответствовать современности, уверен психолог Олег Долгицкий.

«Традиционные нормы не соответствуют тому, как работает институт семьи в современных условиях. Ярчайший тому пример – это влияние продолжительности жизни на стратегию развития семьи, как минимум, дети у людей теперь появляются позже. По этой причине действительно существует необходимость донесения детям информации, которая соответствует современным реалиям», — сказал Долгицкий.

Но есть и другие позиции. «Воспитание — не адаптация под существующие размытые стандарты, а создание и воспроизводство таких состояний, которые описывают личностный рост, образовательные практики, успешную жизненную траекторию», — высказался социолог из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

«Сейчас даже неловко упоминать о всесторонне развитой личности, но порой в воспитательных амбициях стоит обратиться в том числе к советскому опыту и перестать стыдиться расхождения культурных норм и обыденных практик», — объяснил Рогозин.

Савинская добавила, что детей нужно знакомить с разными вариантами семьи и учить жить в таких условиях, например, с одним родителем или когда бабушка, мама и дети.

«Мы не должны горевать, что семья распалась и все. Люди сделали пикировку и будут дальше жить в других условиях. Это надо признавать, не создавать состояние какого-то бесконечного кризиса и все», — отметила эксперт. Она уточнила, что обязательно нужно рассказывать о том, как пережить кризис, что есть службы психологической помощи, другие стратегии. Важно учить тому, что жизнь продолжается.

А где взять учителей?

При этом эксперты сходятся во мнении, что правильность донесения предмета до школьника зависит от учителя. Долгицкий считает, что при грамотно составленном курсе современные учителя обществознания вполне подходят, у них имеется соответствующее образование. Также, по его мнению, семьеведение может преподавать педагог-психолог.

«В курсе должен содержаться педагог. Педагогика у нас вытеснена отчетностью, и школа из института образования трансформировалась в институт образовательной отчетности. Поэтому сейчас нужно вести речь не о программе курса, а о педагогах и их свободе творчества. Личностный аспект здесь первичен, все остальное приложится через труды и совместное творчество детей и учителей», — отметил Рогозин.

При этом в целом у многих экспертов преобладает пессимистичное видение будущего предмета. «Это не первая и не последняя попытка ввести в школьное образование проблематику обыденной жизни. В конце 1980 годов, например, в средней школе был введен предмет "Этика и психология семейной жизни". Финал печальный: из-за отсутствия квалифицированных кадров, бесконечных реформ и вала бумажной отчетности предмет захлебнулся», — резюмировал Рогозин.