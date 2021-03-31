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Госдеп раскритиковал Россию за «существенные нарушения» прав человека

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Cherie Cullen

Инакомыслие и сексуальные меньшинства преследуются в России, широко распространена коррупция, нет свободы слова — это лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, заявил Госдепартамент США в ежегодном докладе по правам человека.

Доклад, посвященный РФ, занял 72 страницы, в нем говорится о наличии «существенных проблем с обеспечением прав человека». Перечисление претензий к стране заняло более страницы.

Госдеп заявляет, что российские граждане «не могут сменить свое правительство мирным путем через свободные и честные выборы» и сильно ограничены в политических правах. В стране нет свободы слова, журналисты подвергаются давлению.

Среди упомянутых органом нарушений — «незаконные задержания», «опасные для жизни условия содержания в тюрьмах», «внесудебные убийства и попытки внесудебных убийств», дискриминация мигрантов и представителей ЛГБТ, ВИЧ-инфицированных.

В одном из пунктов доклада описываются обстоятельства инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, в отравлении которого Вашингтон обвиняет власти России.

Также Госдеп считает, что ситуация с присоединением Россией Крымского полуострова продолжает оказывать негативное влияние на обстановку с соблюдением прав человека в этом регионе. Подчеркивается, что «российские власти продолжают вооружать, тренировать и вести боевые действия наряду с контролируемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины».

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Политика #Мир
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