Достопримечательности России превратились в Instagram-маски

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Новые маски в виде шляп из Петропавловской крепости, театра «Глобус» и других достопримечательностей России появились в Instagram.
Шляпы с архитектурными символами можно примерить в инстаграм-профиле @yandex.maps — в разделе масок.
В коллекцию вошли знаменитые архитектурные объекты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска. Например, высотки Москвы-Сити, дом Мельникова, Петропавловская крепость, Банковский мост Санкт-Петербурга, Ельцин Центр, казанская башня Сююмбике и новосибирский театр «Глобус».
Все объекты представлены в дневном и вечернем освещении со спецэффектами в виде загорающихся окон и подсветки. Чтобы их посмотреть, нужно нажать на экран во время съемки.
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