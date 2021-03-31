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Достопримечательности России превратились в Instagram-маски

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено пресс-службой «Яндекс»

Новые маски в виде шляп из Петропавловской крепости, театра «Глобус» и других достопримечательностей России появились в Instagram.

Шляпы с архитектурными символами можно примерить в инстаграм-профиле @yandex.maps — в разделе масок.

В коллекцию вошли знаменитые архитектурные объекты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Новосибирска. Например, высотки Москвы-Сити, дом Мельникова, Петропавловская крепость, Банковский мост Санкт-Петербурга, Ельцин Центр, казанская башня Сююмбике и новосибирский театр «Глобус».

Все объекты представлены в дневном и вечернем освещении со спецэффектами в виде загорающихся окон и подсветки. Чтобы их посмотреть, нужно нажать на экран во время съемки.

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