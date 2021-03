Затор в Суэцком канале оказался самой дорогой пробкой в истории

Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала, севшим на мель огромным контейнеровозом Ever Given, составляют около 9,6 миллиарда долларов, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

Четырехсотметровое судно Ever Given c 20 тысячью контейнеров на борту во вторник село на мель в южной части Суэцкого канала. Контейнеровоз полностью заблокировал движение по этой жизненной важной для мировой экономики транспортной артерии.

На канал приходится 12% морских грузоперевозок. Это 19 тысяч кораблей ежегодно или около 50 ежедневно. Пробка, которую устроил Ever Given, может стать самой дорогой в истории человечества, из-за нее уже начали расти цены на нефть, отмечает агентство.

По данным МИД России, разблокировка торгового пути может занять несколько недель, что может стать самой продолжительной остановкой работы канала со времен арабо-израильских войн 1967 года и 1973 года. В очереди на проход канала выстроились сотни судов.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал фотографию севшего на мель в Суэцком канале судна Ever Given, сделанную из космоса. спутником «Канопус В».