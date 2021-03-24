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Почти миллион можно получить за снятую короткометражку о спорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Christian R. F. Schaller / CC BY 3.0

Конкурс короткометражных фильмов о спорте с призовым фондом в 850 тысяч рублей проводит «Матч ТВ» и Rutube, принять участи в нем сможет любой желающий.

Конкурс спортивных короткометражек стартовал 22 марта. Для участия в нем необходимо загрузить видео на сайт Rutube и выбрать категорию «Конкурс Матч ТВ и Rutube». Победитель будет определен среди авторов художественных и анимационных фильмов о спорте голосованием на RUTUBE и специальным жюри телеканала «Матч ТВ».

Основной этап конкурса пройдет на видеосервисе Rutube. Чтобы проголосовать за понравившееся видео, нужно посмотреть короткометражку и поставить лайк под видео.

На этом этапе (с 20 мая по 1 июня) пользователи Rutube выберут пять лучших работ, которые пройдут в финал. В финале с 1 по 5 июня победителей выберет специально отобранное жюри «Матч ТВ».

5 июня «Матч ТВ» и RUTUBE объявят результаты и вручат денежные призы, а лучшие работы будут доступны на видеосервисе Rutube и на цифровых ресурсах субхолдинга «Матч ТВ».

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