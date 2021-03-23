НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал Гай Германики о серийном убийце из Хакасии выйдет в 2022 году

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © Sibnet.ru

Сериал «Мерзлая земля» режиссера Валерии Гай Германики основан на реальной истории маньяка из Абакана Дмитрия Лебедя. Проект выйдет в 2022 году.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год Дмитрий Лебедь совершил убийство четверых человек, покушения на убийства, а также ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера и краж. Он работал водителем такси. От его действий пострадали 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы весной 2019 года.

Сериал будет снят в рамках совместного соглашения КиноПоиска HD и компании продюсера Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» (Москва) и AR Content (Лос-Анджелес). В рамках проекта всего будет снято семь проектов. Среди них сериалы о современном киберспорте и о порноиндустрии в Восточной Европе, сообщает КиноПоиск.

Еще по теме
Продолжение сериала «Папик» выйдет на СТС
Иван Дорн создал аранжировку к заставке нового «Ну, погоди!»
Российский мультфильм впервые выйдет на Netflix
НВО выпустит еще три фильма из вселенной «Игры престолов»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Все статьи
Картина дня
Неизвестный устроил бойню в штате Колорадо
Россию обвинили в разжигании конфликта с Евросоюзом
Эксперты предупредили о скачке цен на бензин
Жириновский увидел грозный символ в падении Байдена
Как это работает
•
Как выбрать моторное масло: рекомендации эксперта
•
Чем выгодна страховка от клеща с «Иммунокартой»?
•
Чудо техники или уловка: врут ли умные весы
•
Дозы радиации: где облучается городской житель
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Метеорологи спрогнозировали даты паводков в Сибири
Сибирь 23.03.2021 12:45
Синоптики сообщили, каким будет конец марта в Сибири
Сибирь 23.03.2021 12:08
Привитые вакциной «Вектора» потребовали проверку ее эффективности
Сибирь 23.03.2021 11:52
Турист привез в Иркутск новый штамм коронавируса
Сибирь 23.03.2021 11:10
Самое популярное
Циклон принесет в Новосибирск снегопады
4516
Лобода оценила вокал участницы «Голоса» выше артистов эстрады
4503
Новый налог придумали для россиян
4092
Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев пришел в Instagram
3871
Обсуждение (0)
Отношения
Меню Великого поста: правила каждого дня
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

Dimank

Превосходно! Теперь всё можно на коронавирус списывать!

pepelmetal

Наглядный пример отсутствия свободы слова и несоблюдения прав граждан!

pepelmetal

Ну теперь надеюсь всем понятно кому нужна гражданская война на украине?

WSG0600-164-164

Факта нет и дела нет. Сказки забугорных экспертов к делу не пришьёшь.
Sibnet.Ru