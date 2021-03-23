Сериал Гай Германики о серийном убийце из Хакасии выйдет в 2022 году

Сериал «Мерзлая земля» режиссера Валерии Гай Германики основан на реальной истории маньяка из Абакана Дмитрия Лебедя. Проект выйдет в 2022 году.

По данным следствия, с 2013 по 2017 год Дмитрий Лебедь совершил убийство четверых человек, покушения на убийства, а также ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера и краж. Он работал водителем такси. От его действий пострадали 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы весной 2019 года.

Сериал будет снят в рамках совместного соглашения КиноПоиска HD и компании продюсера Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» (Москва) и AR Content (Лос-Анджелес). В рамках проекта всего будет снято семь проектов. Среди них сериалы о современном киберспорте и о порноиндустрии в Восточной Европе, сообщает КиноПоиск.