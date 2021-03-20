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Взрывной рост цен на авиабилеты зафиксировали в России

Источник:
Finanz.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российские авиакомпании резко повысили цены на билеты вслед за ростом стоимости керосина и девальвацией рубля, сделавшей дороже оплату лизинга самолетов.

Так, по самым популярным у россиян направлениям вылет из Москвы в июле, который считается пиком сезона отпусков, подорожал в 1,5 раза, выяснили аналитики Промсвязьбанка, изучив данные агрегаторов.

Билеты в Дубай подорожали на 54% относительно 2019 года. Цены на билеты в Анталию выросли на 50%. Билеты в Грецию и на Кипр, который открываются для россиян с апреля, стали дороже на 10%. Ниже уровней 2019 года стоит только перелет на Мальдивы.

Одновременно поднялась стоимость авиабилетов на внутренних воздушных линиях. Билеты в Сочи на июль 2021 года подорожали в среднем на 10%, а в Анапу — на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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