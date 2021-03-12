Источник раскрыл преимущества российских «Мистралей»

Строящиеся в Керчи два российских вертолетоносца проекта 23900 — аналоги французских «Мистралей» — смогут принимать на борт по тысяче морских пехотинцев, сообщил источник в судостроительной отрасли.

Для сравнения, заложенные на заводе «Янтарь» в Калининграде большие десантные корабли (БДК) улучшенного проекта 11711 могут вмещать не более 300 морпехов.

«На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов, соответственно, там будет доковая камера и в ней будет размещено до четырех десантных катеров», — сказал РИА Новости источник.

Российские «Мистрали» смогут нести на борту также до 16 вертолетов и четыре беспилотника. Корабли-доки станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.