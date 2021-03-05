НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе

Источник:
РИА Новости
79 0
Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в работе и в жизни.

«Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

При этом она отметила, что жизнь и работа для сотрудников министерства неотделимы друг от друга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШутки Лаврова вошли в историю дипломатии

Захарова напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам представителя ведомства, «у него поэзия, настоящая», в сравнении с которой ее собственное творчество — просто увлечение. «Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару», — сказала она.

Также, по ее словам, Лавров оценил первую песню Захаровой «Верните память» и посоветовал опубликовать ее как можно скорее.

Еще по теме
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
Михаил Мишустин приедет в Новосибирск
Путин предложил новые формы сбора доказательств по уголовным делам
Михаил Мишустин в день рождения работает в Горном Алтае
смотреть все
Политика #Россия #О людях
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Подробности
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Выброшенный из ТЦ бездомный на ходу сбежал из «скорой» в Улан-Удэ
Сибирь 05.03.2021 09:45
Зарплаты новосибирцев оказались одними из самых низких в Сибири
Сибирь 05.03.2021 09:27
Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер
Сибирь 04.03.2021 17:54
Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с
Сибирь 04.03.2021 17:17
Самое популярное
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3787
Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении
3355
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
2742
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
2674
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
93
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
33
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
32
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
32
США ввели санкции против России из-за Навального
Sibnet.Ru