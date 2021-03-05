Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в работе и в жизни.

«Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни», — приводит РИА Новости слова Захаровой.

При этом она отметила, что жизнь и работа для сотрудников министерства неотделимы друг от друга.

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Захарова напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам представителя ведомства, «у него поэзия, настоящая», в сравнении с которой ее собственное творчество — просто увлечение. «Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару», — сказала она.

Также, по ее словам, Лавров оценил первую песню Захаровой «Верните память» и посоветовал опубликовать ее как можно скорее.