Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какой глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в работе и в жизни.
«Личность, выдающаяся личность, уникальный человек... Уникальный профессионал и при этом настоящий человек. Сочетание, нечасто встречающееся в наши дни», — приводит РИА Новости слова Захаровой.
При этом она отметила, что жизнь и работа для сотрудников министерства неотделимы друг от друга.
Захарова напомнила, что министр сам пишет стихи. По словам представителя ведомства, «у него поэзия, настоящая», в сравнении с которой ее собственное творчество — просто увлечение. «Кое-что мы публиковали... Там значительный арсенал, он исполняет под гитару», — сказала она.
Также, по ее словам, Лавров оценил первую песню Захаровой «Верните память» и посоветовал опубликовать ее как можно скорее.