НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Костя из «Ворониных» объяснил причину закрытия сериала

Источник:
Sibnet.ru
263 2
Фото: © кадр из сериала

Актер Георгий Дронов, сыгравший в «Ворониных» Костю, рассказал о причинах закрытия хитового проекта.

По словам Дронова, главная причина того, что телешоу перестали снимать,  смерть Бориса Клюева, исполнявшего роль главы семейства Николая Петровича.

Сериал «Воронины» рассказывает о большом семействе, которое живет в двух соседних квартирах. Между членами семьи постоянно происходят маленькие ссоры и забавные ситуации.

О закрытии шоу стало известно еще в конце 2019 года. Всего проект продлился порядка 10 лет, и в нем 522 эпизода. Последним стал 24-й сезон.

Еще по теме
«Холостяк» с Тимати выйдет с новым ведущим
Новый сезон «Акушерки» стартует на канале «Россия»
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
Девушки из Новосибирска выступят на «Comedy баттл»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Сбившего женщину с коляской новосибирца отправили под домашний арест
Сибирь 03.03.2021 13:20
Жительницу Кызыла разорвали собаки
Сибирь 03.03.2021 12:12
Президент поставил задачу увеличить экспорт угля из Кузбасса
Сибирь 03.03.2021 11:28
Житель Забайкалья убил краснокнижную антилопу и повез домой на такси
Сибирь 03.03.2021 11:16
Самое популярное
Путин поздравил «специальных военнослужащих»
7043
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4429
Найдены пропавшие на севере Красноярского края девочки-подростки
3379
Байден оценил принадлежность Крыма
3350
Обсуждение (2)
Актуальные темы
Дорожные войны
47
Раскопали в Сибири
69
На грани науки
115
Человек и еда
57
О любви и нравах
84
Самое обсуждаемое
90
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
53
Байден оценил принадлежность Крыма
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
31
США ввели санкции против России из-за Навального
30
Акция памяти Бориса Немцова прошла в Москве
Sibnet.Ru