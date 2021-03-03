Костя из «Ворониных» объяснил причину закрытия сериала

Актер Георгий Дронов, сыгравший в «Ворониных» Костю, рассказал о причинах закрытия хитового проекта.

По словам Дронова, главная причина того, что телешоу перестали снимать, — смерть Бориса Клюева, исполнявшего роль главы семейства Николая Петровича.

Сериал «Воронины» рассказывает о большом семействе, которое живет в двух соседних квартирах. Между членами семьи постоянно происходят маленькие ссоры и забавные ситуации.

О закрытии шоу стало известно еще в конце 2019 года. Всего проект продлился порядка 10 лет, и в нем 522 эпизода. Последним стал 24-й сезон.