Фильм «Рашн юг» с Милославской выходит в прокат

Романтическая комедия «Рашн юг» со Стасей Милославской в
главной роли выходит в российский прокат 4 марта.
По сюжету студент Артем (Семен Трескунов) влюбляется в юную
красавицу Ксюшу с Черного моря (Стася Милославская). Потеряв голову, он бросает
все и едет за возлюбленной на Рашн Юг, о котором ничего не знает.
На море оказывается, что за Ксюшей уже ухаживают два серьезных
местных конкурента — красавчик из мореходки (Риналь Мухаметов) и дерзкий полицейский
(Александр Метелкин). Кажется, у наивного студента просто нет шансов. Даже помощь
его новых друзей, как будто, только мешает. Но герой не собирается сдаваться.
«Ксюша пока еще не определилась по жизни, но это не говорит
о том, что она ветреная или распущенная, это просто молодость. С одной стороны,
конечно, приятно, что кто-то к тебе не равнодушен. Но с другой очень не хочется
быть героиней такого любовного квадрата, как в нашем фильме, потому что люди из-за
тебя мучаются, страдают», — рассказала Милославская о своей героине.
Зрители фильма увидят на экране не только запутанную историю
любви, но и красоты юга. Съемки картины проходили в Геленджике, Кабардинке,
Новороссийске, Архипо-Осиповке, а также на территории уникального природного
объекта — косе Чушке.