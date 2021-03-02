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Украинцы переименовали русский язык

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутат Днепропетровского областного совета во время официального издания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название.

«Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском», — приводит РИА Новости слова народного избранника.

Депутат призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.

Законы предусматривают использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Это требование вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом.

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