Украинцы переименовали русский язык

Депутат Днепропетровского областного совета во время официального издания перешел с украинского языка на русский, придумав для него новое название.

«Доброго дня, шановні колеги. Если можно, я буквально пару слов на восточно-украинском», — приводит РИА Новости слова народного избранника.

Депутат призвал выступать с политическими заявлениями на камеру в коридоре, а на заседании срочно решать хозяйственные вопросы.

Законы предусматривают использование на Украине исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Это требование вызвало критику как внутри страны, так и за рубежом.