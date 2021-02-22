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Домашних кошек на Западе назвали угрозой для экологии

Источник:
Der Standard
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Фото: Urszula Der / CC BY-SA 4.0

Западные ученые назвали домашних кошек большой угрозой для экологии — они ежегодно убивают сотни миллионов животных. Группа исследователей попыталась найти решение этой проблемы.

Ученые подсчитали, что только в Германии кошки за год убивают до 100 миллионов птиц. Австралийские специалисты привели более внушительные цифры. На Зеленом континенте кошки ежегодно уничтожают до 300 миллионов птиц, млекопитающих и рептилий, пишет немецкое издание Der Standard со ссылкой на отчет исследователей.

И речь здесь идет только о домашних животных. Дикие кошки представляют отдельную проблему. Ученые под руководством Робби Макдональда из Университета Эксетера попытались найти решение, чтобы остановить эту «череду убийств». Было придумано три стратегии.

Первая стратегия предполагала сложную процедуру кормления. Вторая — добавление в корм животных белков. Третья — имитацию охоты. Первый подход окончился полным провалом: кошки становились только голоднее, Второй и третий — лишь отчасти отбили жажду к убийствам.

В итоге ученые пришли к выводу, что единственный надежный метод отучить домашнею кошку к реальной охоте — просто не выпускать ее из дома.

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Топ комментариев

Иркут 69

Не стареют душой ветераны... ☺️Хотя бы веселят в это непростое время.

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

rumatam

в дурку пора Вове, и такие люди решают государственные вопросы.............

Dr. LivSee

При капитализме НЕТ конкуренции.Либо тебя поглотят мегакорпорации, либо ты - банкрот.
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