Героиня мультфильма «100% волк» заговорит голосом Бузовой

Телеведущая Ольга Бузова примерила на себя профессию актера дубляжа. Она озвучила героиню мультфильма «100% волк».

Сюжет мультфильма рассказывает о наследнике семьи оборотней Фредди Люпине. Герой отчаянно желает стать волком, как предки. Но на 13-й день рождения Фредди ждет шок, ведь он оборачивается не волком, а пуделем.

«Моя героиня, конечно, полностью отличается от меня. Но это был очень крутой опыт. И я была удивлена, насколько это сложная профессия», — призналась Бузова в Instagram.

Телеведущая напомнила, что однажды уже озвучивала героиню фильма, но не смогла вспомнить какого именно (Бузова действительно была актрисой дубляжа в фильме 2014 года «Модная штучка»). Говорить за мультипликационного героя оказалось в разы сложнее.

Мультфильма «100% волк» — совместная работа Австралии и Бельгии. В российский прокат лента выйдет 8 апреля.