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Героиня мультфильма «100% волк» заговорит голосом Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © buzova86, instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова примерила на себя профессию актера дубляжа. Она озвучила героиню мультфильма «100% волк».

Сюжет мультфильма рассказывает о наследнике семьи оборотней Фредди Люпине. Герой отчаянно желает стать волком, как предки. Но на 13-й день рождения Фредди ждет шок, ведь он оборачивается не волком, а пуделем.

«Моя героиня, конечно, полностью отличается от меня. Но это был очень крутой опыт. И я была удивлена, насколько это сложная профессия», — призналась Бузова в Instagram.

Телеведущая напомнила, что однажды уже озвучивала героиню фильма, но не смогла вспомнить какого именно (Бузова действительно была актрисой дубляжа в фильме 2014 года «Модная штучка»). Говорить за мультипликационного героя оказалось в разы сложнее.

Мультфильма «100% волк» — совместная работа Австралии и Бельгии. В российский прокат лента выйдет 8 апреля.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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