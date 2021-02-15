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Ученые определили, почему женщины страдают в ДТП больше мужчин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Риск погибнуть или получить травмы в ДТП у женщин значительно больше, чем у мужчин, это связано с типом машин, которые они водят, выяснили ученые из Страхового института дорожной безопасности США.

Специалисты IIHS проанализировали данные о тяжелых авариях, произошедших в США с 1998-го по 2015 год. Оказалось, что для среднестатистической женщины риски погибнуть в ДТП на 20-28% выше, чем у мужчины. Также женщины более подвержены тяжелым травмам: вероятность получить увечья на 37-73% больше, чем у мужчин.

Эксперты объяснили полученные данные не физиологическими различиями или меньшей подготовленностью женщин, а вождением менее безопасных автомобилей. Обычно девушки водят легкие и компактные машины, и при любом столкновении малолитражки более уязвимы.

Единственный класс автомобилей, в которых женщины могут чувствовать себя в большей безопасности, чем мужчины — рамные пикапы. По оценке IIHS, за рулем тяжелых грузовичков женщины ездят аккуратнее мужчин и вчетверо реже попадают в аварии со смертельным исходом.

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