Ученые определили, почему женщины страдают в ДТП больше мужчин

Риск погибнуть или получить травмы в ДТП у женщин значительно больше, чем у мужчин, это связано с типом машин, которые они водят, выяснили ученые из Страхового института дорожной безопасности США.

Специалисты IIHS проанализировали данные о тяжелых авариях, произошедших в США с 1998-го по 2015 год. Оказалось, что для среднестатистической женщины риски погибнуть в ДТП на 20-28% выше, чем у мужчины. Также женщины более подвержены тяжелым травмам: вероятность получить увечья на 37-73% больше, чем у мужчин.

Эксперты объяснили полученные данные не физиологическими различиями или меньшей подготовленностью женщин, а вождением менее безопасных автомобилей. Обычно девушки водят легкие и компактные машины, и при любом столкновении малолитражки более уязвимы.

Единственный класс автомобилей, в которых женщины могут чувствовать себя в большей безопасности, чем мужчины — рамные пикапы. По оценке IIHS, за рулем тяжелых грузовичков женщины ездят аккуратнее мужчин и вчетверо реже попадают в аварии со смертельным исходом.