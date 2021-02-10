Лавров определил роль России в мире

Россия стала одним из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства».

Лавров также обозначил ключевые задачи дипломатической службы в России. Среди них — комплексное обустройство «евразийского дома», гармонизация интеграционных процессов, а также содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.