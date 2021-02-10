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Лавров определил роль России в мире

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия стала одним из ключевых гарантов многополярного мироустройства, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Строго руководствуясь принципами устава ООН, мы продвигаем объединительную повестку дня, углубляем плодотворное сотрудничество с подавляющим большинством иностранных партнеров, расположенных в Евразии, Африке и Латинской Америке», — цитирует РИА Новости Лаврова.

По его словам, «сегодня Россия — один из ключевых гарантов формирующегося более справедливого и демократичного многополярного мироустройства».

Лавров также обозначил ключевые задачи дипломатической службы в России. Среди них — комплексное обустройство «евразийского дома», гармонизация интеграционных процессов, а также содействие политическому урегулированию кризисов и конфликтов, обеспечение стратегической стабильности.

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