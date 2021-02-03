Вышел трейлер второй части «Гуляй, Вася!» с Аксеновой

Акценты сместятся на других героев в продолжении отечественной комедии «Гуляй, Вася!», а действие фильма перенесется на Бали.

По сюжету фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», Митя и Настя отправятся в теплую страну, чтобы пожениться. Герой просит друга Пашу привезти кольца, и тут же ему поступает заманчивое предложение от Василисы — заняться любовью. Все герои снова встретятся на острове, чтобы выяснить отношения.

Судя по трейлеру, главными героями истории на этот раз станут Вася (Любовь Аксенова) и Макс (Денис Курцын). Также на передний план выйдут персонажи Бориса Дергачева, Сергея Аброскина и Веры Кинчевой.

Режиссером «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» стал вновь Роман Каримов. Он же снял обе части «Неадекватных людей». Премьера комедии назначена на 4 марта.