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Вышел трейлер второй части «Гуляй, Вася!» с Аксеновой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Акценты сместятся на других героев в продолжении отечественной комедии «Гуляй, Вася!», а действие фильма перенесется на Бали.

По сюжету фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», Митя и Настя отправятся в теплую страну, чтобы пожениться. Герой просит друга Пашу привезти кольца, и тут же ему поступает заманчивое предложение от Василисы — заняться любовью. Все герои снова встретятся на острове, чтобы выяснить отношения.

Судя по трейлеру, главными героями истории на этот раз станут Вася (Любовь Аксенова) и Макс (Денис Курцын). Также на передний план выйдут персонажи Бориса Дергачева, Сергея Аброскина и Веры Кинчевой.

Режиссером «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» стал вновь Роман Каримов. Он же снял обе части «Неадекватных людей». Премьера комедии назначена на 4 марта.

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