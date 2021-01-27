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Путин назвал главную мировую задачу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы являются самыми актуальными проблемами мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на Давосском форуме. В связи с этим главной задачей является борьба с бедностью.

Выступление российского лидера транслировалось на сайте мероприятия. Путин отметил, что в течение 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении не росли, а образование и здравоохранение постоянно дорожали.

Президент также указал, что в мире становится все больше невостребованных людей. Согласно статистике Международной организации труда, 267 миллионов молодых людей в мире никогда не работали. Среди работающих 30% граждан живут на 3 доллара в сутки.

«Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 1980-е годы прошлого века, и зачастую вульгарно проводившейся. В основе этой политики лежал так называемый вашингтонский консенсус», — объяснил Путин.

Данный тип макроэкономической политики был рекомендован руководством МВФ и Всемирным банком к применению в государствах, испытывающих финансовый и экономический кризис. Он подразумевает приоритет росту экономики на базе частного долга.

При этом президент напомнил, что в ряде государств количество людей с низкими доходами сокращается. Например, в Китае оно упало с 1,1 миллиарда человек до 300 миллионов. В России — с 64 миллионов с 1999 году до 5 миллионов в настоящее время, отметил Путин.

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