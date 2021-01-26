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Netflix показал неудачные дубли из первого сезона «Ведьмака»

Источник:
Sibnet.ru
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Герои «Ведьмака» путаю реплики, смеются во время серьезных сцен и шутят над самими собой в специальном ролике Netflix, где собраны неудачные дубли со съемок первого сезона сериала.

Видео с неудачными дублями опубликовал Telegram-канал Netflix Russia. В ролик вошли с десяток смешных сцен. В одной, например, актер Генри Кавилл, исполняющий главную роль, сидит на берегу реки, а на заднем фоне стоит его конь. «Генри, можно еще раз? Лошадь гадит на заднем плане», — комментирует действия животного оператор.

Первый сезон сериала «Ведьмак» вышел в 2019 году. По сюжету ведьмак Геральт, мутант и убийца чудовищ, на своей верной лошади по кличке Плотва путешествует по Континенту. За деньги он избавит людей от всякой нечисти.

Сейчас идет работа над вторым сезоном «Ведьмака», планируется, что продолжение сериала зрители увидят уже в этом году.

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