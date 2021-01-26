Опубликован трейлер фильма про «группы смерти» в соцсетях

Фильм «Выйти из группы» рассказывает о закрытом сообществе
подростков, который выполняют задания из социальной сети, чтобы доказать свою
уникальность. Но игра заходит слишком далеко, когда участникам группы выдают задание
— покончить с собой.
Фильм снят как увлекательный боевик со множеством экшн-сцен.
Снимки проходили на московских улицах, в средней образовательной школе и в
специально созданных интерьерах типичной городской квартиры.
Главные роли в фильме исполнили Евгений Кунцевич, Зоя
Мансурова, Виктория Толстоганова, Михаил Горевой, Анна Чурина, Игорь Стам,
Александра Бабаськина, Владислав Ходосевич, Максим Филь, Марина Куделинская и
другие.
Сейчас фильм «Выйти из группы» находится на завершающем этапе
производства. Дата премьеры пока не назначена.