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Опубликован трейлер фильма про «группы смерти» в соцсетях

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Выйти из группы» рассказывает о закрытом сообществе подростков, который выполняют задания из социальной сети, чтобы доказать свою уникальность. Но игра заходит слишком далеко, когда участникам группы выдают задание — покончить с собой.

Фильм снят как увлекательный боевик со множеством экшн-сцен. Снимки проходили на московских улицах, в средней образовательной школе и в специально созданных интерьерах типичной городской квартиры.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Кунцевич, Зоя Мансурова, Виктория Толстоганова, Михаил Горевой, Анна Чурина, Игорь Стам, Александра Бабаськина, Владислав Ходосевич, Максим Филь, Марина Куделинская и другие.

Сейчас фильм «Выйти из группы» находится на завершающем этапе производства. Дата премьеры пока не назначена.


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Uynachalnica

Дворец то ему где построили, там виноградники есть?

Uynachalnica

Особенно марка Обещанное на ура пойдет!

Иркут 69

Следы путает по старой гебешной привычке. Никуда он от власти не уйдёт добровольно... слишком всё далеко...

SИN

ФСО охраняет дворец какого-то бизнесмена? Это что за компот? Спецсвязь это для кого? По какому праву?...

Uynachalnica

Ты Мордюкову в 23 года видел? Уж точно красивее!