Бузова и Dava расстались через две недели после свадьбы

Известная телеведущая Ольга Бузова сообщила, что порвала со своим возлюбленным блогером из Новосибирска Давидом Манукяном (Dava). Это произошло через две недели после того, как они выкладывали видео о своей свадьбе на Мальдивах.

Видео и фото с церемонии бракосочетания Бузовой и Манукяна появились 9 января. На кадрах возлюбленные приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, обмениваются кольцами. Dava, и Бузова ранее уже в шутку сообщали поклонникам о своих зарегистрированных отношениях или давали намек на это.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — написала в пятницу в Instagram.

По ее словам, она благодарна за мгновенья счастья, любила и любит. «Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова в прямую не называя Давида Манукяна.

В своих Stories она написала, что любимый ее бил, оскорблял и изменял ей с другими женщинами.

Давид в Stories попросил у подписчиков поддержки, что несмотря на события в его жизни, он будет выкладывать контент и сниматься в шоу «Танцы со звездами». Он не открыл причину расставания пары.

Одни подписчики Бузовой написали, что «наконец закончился контракт», а другие, что во всем виноваты непомерные запросы певицы к нормальному парню.