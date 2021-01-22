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Бузова и Dava расстались через две недели после свадьбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dava_m

Известная телеведущая Ольга Бузова сообщила, что порвала со своим возлюбленным блогером из Новосибирска Давидом Манукяном (Dava). Это произошло через две недели после того, как они выкладывали видео о своей свадьбе на Мальдивах.

Видео и фото с церемонии бракосочетания Бузовой и Манукяна появились 9 января. На кадрах возлюбленные приносят друг другу клятвы верности и любви под звуки марша Мендельсона, обмениваются кольцами. Dava, и Бузова ранее уже в шутку сообщали поклонникам о своих зарегистрированных отношениях или давали намек на это.

«Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляю не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас», — написала в пятницу в Instagram.

По ее словам, она благодарна за мгновенья счастья, любила и любит. «Но! Но — это но, я не могу сказать из уважения к своей любви», — написала Бузова в прямую не называя Давида Манукяна.

В своих Stories она написала, что любимый ее бил, оскорблял и изменял ей с другими женщинами.

Давид в Stories попросил у подписчиков поддержки, что несмотря на события в его жизни, он будет выкладывать контент и сниматься в шоу «Танцы со звездами». Он не открыл причину расставания пары.

Одни подписчики Бузовой написали, что «наконец закончился контракт», а другие, что во всем виноваты непомерные запросы певицы к нормальному парню.

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Иногда наблюдаю за словами и мимикой этого человека, но не могу понять - это у него форма стеба такая...

paramedic

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itStorm

А после этого "выравнивания" каждый житель самой богатой в мире страны сможет иметь дворец в 20000 квадратных...

Darkin Sral

Так он заодно и вообще непричастных вальнул и ранил, за них по справедливости сколько лет за каждого?

Uynachalnica

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