Серия о супергеройской оргии войдет в третий сезон «Пацанов»

Продюсер сериала «Пацаны» Эрик Крипке анонсировал серию о супергеройской оргии в третьем сезоне.

В сериале «Пацаны» рассказывается о вымышленном мире, в котором супергерои — часть корпорации. Помимо спасения человечества их волнуют рекламные контракты, зарплаты и популярность. Второй сезон «Пацанов» вышел на экраны. Съемки третьего сезона стартуют зимой 2021 года.

«С первого дня все осмеливались снимать этот эпизод (серия Herogasm (оргазм героев)», — написал Крипке в Twitter.

В комиксе Гарта Энниса, на основе которого снят сериал, это название носит мини-серия, рассказывающая о ежегодной супергеройской оргии и творящихся на этой вечеринке непотребствах.