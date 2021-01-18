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Серия о супергеройской оргии войдет в третий сезон «Пацанов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/theboystv

Продюсер сериала «Пацаны» Эрик Крипке анонсировал серию о супергеройской оргии в третьем сезоне.

В сериале «Пацаны» рассказывается о вымышленном мире, в котором супергерои — часть корпорации. Помимо спасения человечества их волнуют рекламные контракты, зарплаты и популярность. Второй сезон «Пацанов» вышел на экраны. Съемки третьего сезона стартуют зимой 2021 года.

«С первого дня все осмеливались снимать этот эпизод (серия Herogasm (оргазм героев)», — написал Крипке в Twitter.

В комиксе Гарта Энниса, на основе которого снят сериал, это название носит мини-серия, рассказывающая о ежегодной супергеройской оргии и творящихся на этой вечеринке непотребствах.

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