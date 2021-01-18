Netflix выпустил фильм о гражданской войне на Украине в 2036 году

Платформа Netflix 15 января выпустила фильм «Смертельная зона» (Outside the Wire) о гражданской войне с андроидами на территории Украины в 2036 году. Главные роли сыграли Дамсон Идрис и Энтони Маки.

Действие картины происходит на территории бывшей Украины в 2036 году. На этой территории идет гражданская война между «красными» под предводительством Виктора Коваля и проукраинским движением «Еднисть» (Единство).

США отправляет миротворческий контингент для того, чтобы остановить «пророссийского» Коваля. Главный герой — лейтенант Томас Харп отправился на войну в качестве наказания за нарушение приказа. Его напарником становится странный боевой андроид Лео, у которого свои планы на эту миссию.

«Я должен уничтожить монстра — себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… Она должна понять, что войны должны прекратиться. А я — это лицо нескончаемой войны», — говорит в кадре боевой андроид.

Разрушенную Украину снимали в Венгрии, развесив вывески на украинском языке.