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Выходные в Приангарье будут морозными

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные Иркутской области будут морозными и в большинстве районов бесснежными. В некоторых районах установится крайне холодная погода — до 49 градусов ниже нуля, сообщил Иркутский гидрометцентр.

Температура первой декады января была контрастной. Сильные морозы, державшиеся первые три дня, сменились потеплением, а затем температура вновь стала опускаться. Первая рабочая пятидневка была морозной и выходные не порадуют повышением температур.

В большинстве районов области установится ясная погода, и только местами пройдет снег. Ветер усилится до 17 метров в секунду. Температура ночью при прояснении опустится до 32 градусов мороза. А в Катангском районе ожидается до 49 градусов.

Днем в большинстве районов до минус 16 градусов, но при областной погоде столбик термометра упадет до 26 градусов ниже нуля, а по северу до минус 40 градусов.

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