Вышел ролик к фильму Серебренникова «Петровы в гриппе»

Ролик к фильму «Петровы в гриппе» состоит из отрывков, связанных с празднованием Нового года, дата премьеры картины пока не сообщается.

Первое видео из драмы Кирилла Серебренникова опубликовала студия Sony Pictures Productions and Releasing Russia специально к Старому Новому году. Опубликованные кадры связаны с праздником, но и по ним можно проследить сюрреаризм будущей картины.

Сюжет фильма рассказывает об обычной российской семье Петровых, где главный герой — автослесарь, а его жена, с которой он уже не живет, — библиотекарь. У них есть сын. Повседневная реальность меняется, когда вся семья заболевает гриппом. Тогда их жизнь превращается в безумие, полного фантастики.

Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — обладателя призов литературных премий НОС и «Национальный бестселлер». Сценарий к картине написал Кирилл Серебренников.

Главные роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев, Варвара Шмыкова. Фильм выйдет в этом году, но дата премьеры еще не назначена.