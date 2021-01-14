Вышел ролик к фильму Серебренникова «Петровы в гриппе»

Ролик к фильму «Петровы в гриппе» состоит из отрывков,
связанных с празднованием Нового года, дата премьеры картины пока не
сообщается.
Первое видео из драмы Кирилла Серебренникова опубликовала
студия Sony Pictures Productions and Releasing Russia специально к Старому
Новому году. Опубликованные кадры связаны с праздником, но и по ним можно
проследить сюрреаризм будущей картины.
Сюжет фильма рассказывает об обычной российской семье
Петровых, где главный герой — автослесарь, а его жена, с которой он уже не
живет, — библиотекарь. У них есть сын. Повседневная реальность меняется, когда
вся семья заболевает гриппом. Тогда их жизнь превращается в безумие,
полного фантастики.
Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в
гриппе и вокруг него» — обладателя призов литературных премий НОС и
«Национальный бестселлер». Сценарий к картине написал Кирилл Серебренников.
Главные роли исполнили Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий
Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юра Борисов, Александр Ильин, Тимофей
Трибунцев, Варвара Шмыкова. Фильм выйдет в этом году, но дата премьеры еще не
назначена.