Морозная погода установится в Иркутской области

Морозная погода с небольшим снегом и переменной облачностью установится в Иркутской области в ближайшие дни, сообщил региональный гидрометцентр.

Во вторник и среду по области ожидается небольшой снег и слабый ветер — до восьми метров в секунду. Ночью температура опустится ниже 30, а местами и ниже 40 градусов мороза. Так, по северу ожидается минус 44 градусов.

Днем в большинстве районов от 20 до 25 градусов, в пониженных формах рельефа до 35 градусов ниже нуля.

В четверг слегка потеплеет, местами пройдет небольшой снег, а ветер усилиться до 13 метров в секунду. В большинстве районов температура ночью будет держаться на отметках от минус 27 до минус 32 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до 42 градусов ниже нуля. Днем — от 18 до 23 градусов мороза, а по северу до минус 33.