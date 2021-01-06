Ремонт Старого моста через Обь завершат в Барнауле

Осенью 2021 года дорожники планируют завершить ремонт Старого моста через Обь, по которому проходит не только автомобильная, но и железная дорога.

Старый мост через Обь в Барнауле закрыли для всех видов транспорта в начале 2020 года, чтобы обеспечить возможность продолжить работы, невозможные без полного закрытия объекта.

Вместо старых железобетонных плит проезжей части моста смонтировали металлические. Всего пришлось заменить 370 таких элементов, каждый выполнен по индивидуальному проекту, общий вес конструкции составил более 2 тысяч тонн. После этого приступили к ремонту эстакад: балки пролетных строений на них предстоит полностью заменить. Вес каждой – около 15 тонн, в целом предстоит заменить 180 балок. Работы идут параллельно с двух сторон моста.

Ранее Упрдор «Алтай» сообщал, что эти работы продлятся до августа 2021 года, после чего начнется устройство мостового полотна. По контракту, ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.

Общественный транспорт, маршруты которого проходили через Старый мост, следует по Правобережному тракту, через Новый. Железнодорожный транспорт также перенаправлен на соседние пути. На подъездах к мосту установлены соответствующие знаки и заграждения.