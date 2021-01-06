Аэропорт Горно-Алтайска ждет расширение

Аэропорт Горно-Алтайска в 2021 году ждет начало реконструкции терминала, после которой его площади возрастут практически вдвое.

В этом году главные воздушные ворота Республики Алтай отмечают 10-летие возобновления работы после масштабной реконструкции, которая позволила аэропорту принимать среднемагистральные самолеты.

Уже пять лет аэропорт имеет статус федерального значения. В прошлом году он обслужил около 150 тысяч пассажиров, это на 45% больше, чем годом ранее. В существующих площадях пассажирам и их провожающих, членам команд воздушных судов становится тесно.

По словам директора аэропорта Сергея Круглова, в пик летнего сезона здесь обслуживали по три утренних и два вечерних рейса до Москвы в сутки, а помимо них еще рейсы в Санкт-Петербург, Омск, Казань, Новосибирск, Белокуриху. Летали самолеты и по внутренним направлениям – в Кош-Агач и Усть-Коксу.

«Собственник принял решение. В проект по реконструкции вкладывается 400 миллионов рублей. Проектирование оплачивает аэропорт из своих средств, его мы планируем закончить в апреле далее – главгосэкспертиза, и в мае фактически начнем работу», – сказал в эфире ГТРК «Горный Алтай» Круглов.

Согласно графику, аэровокзальный комплекс в новом виде заработает уже в 2022 году. Также власти региона совместно с собственниками и руководством предприятия ведут работу по приданию аэропорту статусу международного. На это требуется 2,7 миллиарда рублей.