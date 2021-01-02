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Ремонт дороги на Телецкое озеро начнется в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Упрдор «Алтай»

Масштабный ремонт трассы от Горно-Алтайска до Телецкого озера, которую в прошлом году передали на федеральный уровень, начнется в Республике Алтай в 2021 году.

«Основные ремонтные работы планируется начать уже в 2021 году. Разработаны проекты работ по капитальному ремонту четырех участков данной трассы. Эти работы – в ближайших планах, параллельно будут готовиться проекты для следующих участков», отметил глава Росавтодора Андрей Костюк.

Двухполосная дорога Горно-Алтайск – Артыбаш (Телецкое озеро) протяженностью 140,3 километров в 2020 году стала частью трассы Р-256 «Чуйский тракт». На момент передачи трассы нормативным требованиям соответствовали только 38 км, или менее 30%.

В 2020 году дорожники укрепили основание дороги по технологии холодной регенерации с добавлением цемента на выезде из села Кызыл-Озёк и в районе села Левинка. При этом на первом объекте также устроили асфальтобетонное покрытие, еще на нескольких участках уложили выравнивающий слой.

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