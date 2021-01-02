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Рынок кинопроката в России за год ужался наполовину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай, ключевое слово

Объем российского рынка кинопроката по итогам 2020 года сократился на 58,8% или на 32,6 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом, сообщает Фонд кино.

«В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 миллиарда рублей (341 миллион долларов), в кинотеатрах страны было продано 88,7 миллиона билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило 58,8% по кассовым сборам и 59,6% по количеству проданных билетов», — говорится в сообщении.

Сокращение рынка обусловлено приостановкой деятельности кинотеатров на срок от четырех до девяти месяцев и другими ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. При этом темп снижения кассовых сборов удалось сдержать благодаря российскому кино, которое компенсировало отсутствие в прокате зарубежных премьер, отметили в Фонде кино.

Всего же по итогам 2020 года сборы отечественных кинолент составили 10,7 миллиарда рублей (-12,6% по сравнению с 2019 годом), на них было продано 42,5 миллиона билетов (-16%). Сборы зарубежных фильмов составили 12,1 миллиарда рублей (-71,9%), продано 46,2 миллиона билетов (-72,6%).

Самым кассовым фильмом в 2020 году, по данным ЕАИС, стала российская комедия «Холоп» (2,6 миллиарда рублей). На втором месте оказалась лента «Лед 2» (миллиарда рублей), на третьем — «Джентльмены» (миллиарда рублей).

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