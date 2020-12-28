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Дайверы нарядили елку на дне Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Дайверы в Иркутской области отпраздновали новый год на дне Байкала — 12 подводников нарядили елку под водой.

Подводники из Иркутска спустили ель под воду. А затем устроили танцы вокруг дерева, водили хороводы и пели песни. Ель подготовили заранее, игрушки плотно прикрепили к ветвям, пишут «Известия»

Установили дерево на глубине 20 метров, в 50 метрах от берега. Температура воздуха в этот день достигла 17 градусов мороза, а воды — плюс 3 градусов.

Дайверы устанавливают елку на дне Байкала десятый год подряд, даже в самые крепкие морозы. В декабре озеро еще не покрыто льдом, и поэтому встретить новый год в воде для подводников несложно.

Елка — не единственный символ, побывавший на дне озера. В 2013 году перед открытием Олимпиады в Сочи, в Байкал опустили специально разработанный факел, способный гореть в воде.

В 2015 году на дно Байкала положили послание потокам в капсуле времени. Вместе с посланием в капсуле лежат детские рисунки и 50 рублей — на удачу. Капсула времени лежит на глубине 40 метров, а достать ее надо будет через 100 лет.

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Иркутск #Гео #Новый год
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