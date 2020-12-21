Трехпалого дятла сфотографировали в «Шушенском бору»

Фотограф Элинор Пэйт сняла редкого трехпалого дятла в «Шушенском
бору» Красноярского края, сообщает пресс-служба нацпарка.
В Перовском лесничестве сфотографировали редкого для этой
части парка трехпалого дятла. Это небольшая птица с довольно крупной головой и
острым клювом, имеющая оперение черно-белого цвета. Красные отметины на голове
и подхвостье, характерные для других дятлов, у трехпалого дятла отсутствуют.
Вместо них у самца и молодых птиц обоего пола на темени
развита лимонно-желтая «шапочка», а у самок – серебристо-белая «шапочка».
Трехпалый дятел получил свое название за то, что на ноге у него имеется всего
три пальца: два направлены вперед и один назад. Четвертый палец редуцирован.
Этот дятел традиционно предпочитает селиться в темнохвойной
тайге. В Горном лесничестве он обитает на высоте от 800 метров над уровнем моря
и выше. Однако для равнинной части парка встречи с этой птицей прежде носили
лишь единичный характер, поэтому полученные снимки можно назвать удачей
фотографа.