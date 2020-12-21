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Трехпалого дятла сфотографировали в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пэйт

Фотограф Элинор Пэйт сняла редкого трехпалого дятла в «Шушенском бору» Красноярского края, сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве сфотографировали редкого для этой части парка трехпалого дятла. Это небольшая птица с довольно крупной головой и острым клювом, имеющая оперение черно-белого цвета. Красные отметины на голове и подхвостье, характерные для других дятлов, у трехпалого дятла отсутствуют.

Вместо них у самца и молодых птиц обоего пола на темени развита лимонно-желтая «шапочка», а у самок – серебристо-белая «шапочка». Трехпалый дятел получил свое название за то, что на ноге у него имеется всего три пальца: два направлены вперед и один назад. Четвертый палец редуцирован.

Этот дятел традиционно предпочитает селиться в темнохвойной тайге. В Горном лесничестве он обитает на высоте от 800 метров над уровнем моря и выше. Однако для равнинной части парка встречи с этой птицей прежде носили лишь единичный характер, поэтому полученные снимки можно назвать удачей фотографа.

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