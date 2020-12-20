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Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком начал праздничную раздачу промокодов на бесплатный доступ к большой коллекции фильмов и сериалов видеосервиса Wink. Получить их можно в новогодней игре на Sibnet.ru.

Онлайн-кинотеатр Wink — сервис Ростелекома, позволяющий просматривать телеканалы, фильмы и сериалы на ПК, телевизорах и мобильных устройствах. В коллекции Wink также собраны тысячи концертов, документальных фильмов, обучающий контент и многое другое.

В преддверии Нового года Ростелеком дарит всем желающим промокоды на пакет «Новогодний». В него вошли 30 тысяч фильмов и сериалов, а также 120 ТВ-каналов. 

Особенность активации пакета по промокоду в том, что не потребуется вводить данные банковских карт или другие персональные данные. Достаточно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, а затем активировать промокод.

Еще один плюс промокода в его самостоятельном отключении. Обычно бесплатные подписки автоматически продлеваются, становясь платными. В данном случае по истечении 30 дней контент из пакета «Новогодний» просто перестанет быть доступным.

С 16 по 31 декабря подарочный промокод можно получить в новогодней онлайн-игре «Вопросы про...»  Достаточно заработать баллы за верный ответ на вопрос, а затем обменять их на нужный подарок в игровом магазине. 

Пакет «Новогодний» по полученному промокоду можно активировать в любой день до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней со для активации.

Активированная подписка привязывается к номеру телефона, по которому пользователь зарегистрировался в Wink. Это означает, что в дальнейшем, если заходить в Wink c этим же номером на других устройствах, пакет «Новогодний» будет доступен и на них. Всего одновременно к одной учетной записи могут быть привязаны пять разных устройств (веб-версия, телевизоры, планшеты, смартфоны, приставки).

На каких устройствах работает Wink
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Топ комментариев

pepelmetal

Перед зеркалом это почаще повторяй)

pepelmetal

Очередной пшик эти "санкции" уже никто внимания не обращает на попискивание из омереги)

lala-vesta-sw-kros11

ты накладные на закупки видела

Lad1972

Честно и по существу ...маски сорваны. Иллюзии только у местныз сашек могут остаться.

лачинов

Честнее было бы сказать, что без наличия внешнего врага государству трудновато обирать налогоплательщиков.Угроза...