Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink

Ростелеком начал праздничную раздачу промокодов на бесплатный доступ к большой коллекции фильмов и сериалов видеосервиса Wink. Получить их можно в новогодней игре на Sibnet.ru.

Онлайн-кинотеатр Wink — сервис Ростелекома, позволяющий просматривать телеканалы, фильмы и сериалы на ПК, телевизорах и мобильных устройствах. В коллекции Wink также собраны тысячи концертов, документальных фильмов, обучающий контент и многое другое.

В преддверии Нового года Ростелеком дарит всем желающим промокоды на пакет «Новогодний». В него вошли 30 тысяч фильмов и сериалов, а также 120 ТВ-каналов.

Особенность активации пакета по промокоду в том, что не потребуется вводить данные банковских карт или другие персональные данные. Достаточно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона, а затем активировать промокод.

Еще один плюс промокода в его самостоятельном отключении. Обычно бесплатные подписки автоматически продлеваются, становясь платными. В данном случае по истечении 30 дней контент из пакета «Новогодний» просто перестанет быть доступным.

С 16 по 31 декабря подарочный промокод можно получить в новогодней онлайн-игре «Вопросы про...» Достаточно заработать баллы за верный ответ на вопрос, а затем обменять их на нужный подарок в игровом магазине.

Пакет «Новогодний» по полученному промокоду можно активировать в любой день до 31 января 2021 года. Подписка будет действовать 30 дней со для активации.

Активированная подписка привязывается к номеру телефона, по которому пользователь зарегистрировался в Wink. Это означает, что в дальнейшем, если заходить в Wink c этим же номером на других устройствах, пакет «Новогодний» будет доступен и на них. Всего одновременно к одной учетной записи могут быть привязаны пять разных устройств (веб-версия, телевизоры, планшеты, смартфоны, приставки).