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Президент высказался о видео с Дзюбой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает, что публикация интимных видео не должна влиять на профессиональную деятельность, так он прокомментировал вопрос о ролике с мастурбирующим футболистом Артемом Дзюбой.

Журналистка телеканала Матч ТВ на примере видео с Дзюбой спросила у президента, должна ли такая ситуация на профессиональную деятельность.

Президент ответил, что, конечно, не должна, а влезать в личную жизнь — недостойно нормального общества. Но для Дзюбы и всех остальных — это хороший урок.

«Имейте в виду, что есть еще и определенные общие правила. И лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет», — сказал Путин.

Затем он спросил у журналистки, смотрела ли она это видео, уточнив, что сам не смотрел. Она ответила, что недосмотрела до конца.

Интимное видео с Дзюбой появилось в Сети в ноябре. После этого его решили не вызывать в сборную, футболист пропустил три матча.

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Топ комментариев

fargus

Страшно представить, что племяш, тыча в дядюшку пальцем закричит - искоренись!

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В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...