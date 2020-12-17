Президент высказался о видео с Дзюбой

Президент России Владимир Путин считает, что публикация интимных видео не должна влиять на профессиональную деятельность, так он прокомментировал вопрос о ролике с мастурбирующим футболистом Артемом Дзюбой.

Журналистка телеканала Матч ТВ на примере видео с Дзюбой спросила у президента, должна ли такая ситуация на профессиональную деятельность.

Президент ответил, что, конечно, не должна, а влезать в личную жизнь — недостойно нормального общества. Но для Дзюбы и всех остальных — это хороший урок.

«Имейте в виду, что есть еще и определенные общие правила. И лучше их придерживаться. Должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет», — сказал Путин.

Затем он спросил у журналистки, смотрела ли она это видео, уточнив, что сам не смотрел. Она ответила, что недосмотрела до конца.

Интимное видео с Дзюбой появилось в Сети в ноябре. После этого его решили не вызывать в сборную, футболист пропустил три матча.