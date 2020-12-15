Самую холодную точку России превратят в курорт

Международный туристический кластер создадут на территории трех населенных пунктов Оймяконского улуса, где находится самая холодная точка России, сообщила генеральный директор агентства развития туризма Якутии Наталья Тюкавкина.

В поселках Оймякон, Усть-Нера и Томтор государство планирует обустроить зимний курорт, центр активного туризма и резиденцию Чысхаана — якутского хранителя мирового холода, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят порядка 1,5 миллиарда рублей.

В Оймяконе предполагается возвести арт-галерею с гостевыми домиками, этнический парк, туристско-развлекательный комплекс с кафе и гостиницей, горнолыжную базу и научный центр «Полюс холода».

За 2019 год Оймякон посетили примерно тысяча туристов. К 2035 году этот поток планируют увеличить в десять раз. Развитие туристского кластера в селе Оймякон вошло в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока.

Оймякон официально считается самым холодным местом России. В 1933 году здесь была зафиксирована температура минус 67,7 градуса. В последние годы зимние температуры существенно подросли, однако в феврале нередко фиксируются 50-градусные морозы.