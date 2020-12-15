Умер первый мэр Томска

Первый мэр Томска Геннадий Коновалов умер в понедельник, 14 декабря, после тяжелой болезни, ему было 75 лет, сообщила во вторник администрация города.

«Скончался Геннадий Викторович Коновалов, хозяйственный и общественный деятель, мэр Томска в 1993-1996 годах», – говорится в сообщении.

Коновалов родился 5 ноября 1945 года в Караганде. Окончил Томский инженерно-строительный институт. После 1996 года работал замдиректора АО «Томскэнерго», начальником департамента энергетики, транспорта, связи и дорожного строительства администрации Томской области.

«Коновалов возглавлял город в трудное время экономического кризиса начала 1990-х годов. В условиях острейшего финансового дефицита, неплатежей и нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства, обеспечивающего горожан светом, теплом и водой. При нем должность главы города получила официальное наименование "мэр"», – сказано в сообщении.

Прощание с Коноваловым состоится в среду в 13.00 – 14.00 в Богоявленском соборе.