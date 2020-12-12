Определился победитель «Битвы экстрасенсов»

Определился победитель финала 21-го сезона популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Им стал маг Олег Шепс, который успешно прошел все испытания.

Олег — младший брат медиума Александра Шепса, который уже побеждал в шоу. Организаторы уверяют, что Олег увидел неживую сущность в четырехлетнем возрасте под своей детской кроваткой, но больше испугался реакции брата, по которой понял, что увиденное им было реальным.

Второе место в финале заняла Марьяна Романова, на третьем оказался Максим Федоров. Четвертого выбрали с помощью дополнительного задания — экстрасенсам вынесли черный ящик, требовалось угадать, что в нем находится. В итоге с заданием успешно справился Максим Раппопорт, а Ирина Игнатенко покинула шоу.

Показ 21-го сезона шоу «Битва Экстрасенсов» стартовал в эфире ТНТ в конце сентября. Ясновидящие, колдуны и шаманы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья сошлись в схватке за главный приз — синюю хрустальную руку.