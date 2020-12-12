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Определился победитель «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © bitvaextrasensov.tnt-online.ru

Определился победитель финала 21-го сезона популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов». Им стал маг Олег Шепс, который успешно прошел все испытания.

Олег — младший брат медиума Александра Шепса, который уже побеждал в шоу. Организаторы уверяют, что Олег увидел неживую сущность в четырехлетнем возрасте под своей детской кроваткой, но больше испугался реакции брата, по которой понял, что увиденное им было реальным.

Второе место в финале заняла Марьяна Романова, на третьем оказался Максим Федоров. Четвертого выбрали с помощью дополнительного задания — экстрасенсам вынесли черный ящик, требовалось угадать, что в нем находится. В итоге с заданием успешно справился Максим Раппопорт, а Ирина Игнатенко покинула шоу.

Показ 21-го сезона шоу «Битва Экстрасенсов» стартовал в эфире ТНТ в конце сентября. Ясновидящие, колдуны и шаманы из России и стран ближнего и дальнего зарубежья сошлись в схватке за главный приз — синюю хрустальную руку.

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Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире

great_america

Смешно когда группа олигархов говорит о честной конкуренции.

лачинов

Надо же. Наконец то заметили и оценили.