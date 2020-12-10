Фильм «Вам и не снилось» переснимут и приблизят к повести

Фото: © кадр из фильма «Вам и не снилось»

Фильм по мотивам повести Галины Щербаковой о первой любви «Вам и не снилось» снимет Киностудия имени Горького, сообщила генеральный директор студии Юлиана Слащева.

Действие фильма будет происходить в ту же самую эпоху. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, и в фильме будет актуальный саундтрек. Сюжет будут приближен к повести Галины Щербаковой.

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«Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры», — приводит пресс-служба Киностудии имени Горького слова Слащевой.

Фильм «Вам и не снилось» по мотивам одноименной повести Галины Щербаковой вышел в СССР в 1981 года. По итогам проката 1981 года картина заняла 12-е место — её посмотрело более 26 млн зрителей.

В центре сюжета история школьников Кати и Ромы. Они влюбляются и мечтают о счастливой жизни, но в отношения вмешиваются родители и мешают детям быть вместе.