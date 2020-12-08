Томские моржи покорили круглую льдину. ФОТО

Члены клуба «Томские моржи» в мороз покатались на необычной круглой льдине в реке Ушайке, которая удивила томичей на прошлой неделе.

«Наши моржи-туристы решили прокатиться на Чудо-Льдине (восьмом чуде Томска) и рассказать всему миру об одном таинственном месте на Ушайке», – написали спортсмены в соцсети, поделившись необычными фотографиями.

Покорение льдины произошло в минувшие выходные. Авторы публикации написали, что Томск – единственный город на Земле, где в черте города вращается по часовой стрелке круглая льдина.