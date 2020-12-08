НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Секретное оборудование украли с самолета «судного дня» в Таганроге

Источник:
Sibnet.ru
231 1
Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Неустановленные лица на аэродроме Таганрог-Южный вскрыли люк воздушного командного пункта Ил-80, называемого также самолетом «судного дня», и украли оборудование, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал ТАСС, что в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте.

«Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций», — уточнил собеседник агентства.

Воры, обокравшие на аэродроме Таганрог-Южный самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт», могли узнать секретную техническую информацию, относящуюся к гостайне, цитирует«Газета.ру» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСколько ядерных зарядов потеряли военные?

По его словам, с борта этого самолета кризисных ситуациях отдаются указания по руководству страной и вооруженными силами. Среди этих указаний есть и те сигналы, которые глава государства может дать для разрешения применения ядерного оружия и разблокировки ядерных боевых частей.

Как сказал Ходаренок, в лучшем случае Ил-80 обокрали «банальные металлисты». Ведь при другом сценарии могла произойти утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолета указаний особой важности. И тогда, как отмечает полковник в отставке, происшествие на аэродроме Таганрог-Южный выходит далеко за пределы банальной кражи.

Еще по теме
СК в Бурятии проверит информацию об ударившем школьника учителе
Школьный сторож в Хакасии избила третьеклассника на катке
Красноярец дал младенцу жидкость для вейпа вместо укропной воды
Прокуратура проверит массовое отравление новосибирских школьников
смотреть все
ЧП #Происшествия #Оружие #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер предложил считать жителей Аляски гражданами России
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Загадку Бермудского треугольника объяснили ошибкой навигации
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фотограф показал красноярский Север с высоты птичьего полета
Сибирь 08.12.2020 12:02
Томские моржи покорили круглую льдину. ФОТО
Сибирь 08.12.2020 11:58
S7 назвал самые популярные новогодние направления у сибиряков
Сибирь 08.12.2020 11:57
Санврач рассказала о вечерних нарушениях в кафе Забайкалья
Сибирь 08.12.2020 11:20
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4290
Игры для PlayStation 5 подорожают
3158
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
2858
Опубликовано первое фото новой Lada Niva
2737
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Вице-премьер предложил считать жителей Аляски гражданами России
•
Депутаты придумали, как сделать 31 декабря всегда выходным
•
Путин и Меркель обсудили Навального
•
Загадку Бермудского треугольника объяснили ошибкой навигации
Подробности
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: новая ракета долетит до других планет
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

То есть в том что некоторые пьют без меры виноваты длинные выходные? Гениально! По этой логике выходные...

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

bars53

за неисправную лампочку повторно техосмотр? Круто!

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

djstanislove

Во первых пусть для начала заберут эти самые острова, а потом уже тарахти про то что Москву игнорируют....