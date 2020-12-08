Секретное оборудование украли с самолета «судного дня» в Таганроге

Неустановленные лица на аэродроме Таганрог-Южный вскрыли люк воздушного командного пункта Ил-80, называемого также самолетом «судного дня», и украли оборудование, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал ТАСС, что в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте.

«Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, который находился на аэродроме Таганрог-Южный. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций», — уточнил собеседник агентства.

Воры, обокравшие на аэродроме Таганрог-Южный самолет Ил-80, известный как самолет «судного дня», или «воздушный командный пункт», могли узнать секретную техническую информацию, относящуюся к гостайне, цитирует«Газета.ру» полковника в отставке Михаила Ходаренка.

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По его словам, с борта этого самолета кризисных ситуациях отдаются указания по руководству страной и вооруженными силами. Среди этих указаний есть и те сигналы, которые глава государства может дать для разрешения применения ядерного оружия и разблокировки ядерных боевых частей.

Как сказал Ходаренок, в лучшем случае Ил-80 обокрали «банальные металлисты». Ведь при другом сценарии могла произойти утечка важнейшей информации об особенностях передачи с борта спецсамолета указаний особой важности. И тогда, как отмечает полковник в отставке, происшествие на аэродроме Таганрог-Южный выходит далеко за пределы банальной кражи.