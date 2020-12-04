Ондатра построила хатку на зиму в «Шушенском бору». ФОТО

Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» увидели, как ондатра построила на зиму хатку, животное зимует под водой, питаясь корнями растений, сообщает пресс-служба парка.

Государственные инспекторы заметили, что за одну ночь весь молодой ивовый кустарник вдоль береговой линии около одного из мест отдыха был полностью «скусан» ондатрой, строящей себе на зиму убежище — хатку. Также на строительство «зимней квартиры» пошел рогоз, произрастающий в большом количестве по заболоченным берегам.

Зимой ондатра не впадает в спячку, а ведет удивительный образ жизни подо льдом, питаясь корнями водных растений, а запасы для будущих трапез необходимо заготовить заранее, пока еще озеро замерзло не полностью, имеются полыньи. Глубина озера Перово превышает два метра. На зиму оно промерзает не полностью.

Гнездовая камера, где зимует ондатра, обязательно находится выше уровня воды на двух этажах на случай колебания воды в водоеме. Температура в домике не опускается ниже ноля градусов, так как она хорошо устилает гнездовую камеру мхом и травой мягкой, что обеспечит ей относительно комфортные условия для зимовки.

Запасы растительной пищи, сделанные на зиму, прослужат зверьку долгое время, а если они закончатся, то мускусная крыса способно переходить и на белковую пищу, питаясь лягушками и моллюсками.