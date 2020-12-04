НАВЕРХ

Ондатра построила хатку на зиму в «Шушенском бору». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
152 0

Сотрудники нацпарка «Шушенский бор» увидели, как ондатра построила на зиму хатку, животное зимует под водой, питаясь корнями растений, сообщает пресс-служба парка.

Государственные инспекторы заметили, что за одну ночь весь молодой ивовый кустарник вдоль береговой линии около одного из мест отдыха был полностью «скусан» ондатрой, строящей себе на зиму убежище — хатку. Также на строительство «зимней квартиры» пошел рогоз, произрастающий в большом количестве по заболоченным берегам.

Зимой ондатра не впадает в спячку, а ведет удивительный образ жизни подо льдом, питаясь корнями водных растений, а запасы для будущих трапез необходимо заготовить заранее, пока еще озеро замерзло не полностью, имеются полыньи. Глубина озера Перово превышает два метра. На зиму оно промерзает не полностью.


Гнездовая камера, где зимует ондатра, обязательно находится выше уровня воды на двух этажах на случай колебания воды в водоеме. Температура в домике не опускается ниже ноля градусов, так как она хорошо устилает гнездовую камеру мхом и травой мягкой, что обеспечит ей относительно комфортные условия для зимовки.

Запасы растительной пищи, сделанные на зиму, прослужат зверьку долгое время, а если они закончатся, то мускусная крыса способно переходить и на белковую пищу, питаясь лягушками и моллюсками.

Еще по теме
Норильск утонул в снегу. ФОТО
Фотограф выложил видео с замерзшими метановыми пузырями на Байкале
Россияне увидят последнее лунное затмение года
Открывается коридор затмений: кто получит «по шапке»
смотреть все
Красноярск #Природа #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов
•
Россия убедила ОПЕК+ принять свой вариант соглашения о нефти
•
ООН исключила каннабис из списка наркотиков
•
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
Как это работает
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
ОНФ нашел фальшивые справки о COVID в сибирских регионах
Сибирь 04.12.2020 11:06
Власти годами не проверяли туберкулезную больницу, где произошло ЧП
Сибирь 04.12.2020 10:47
Контроль масочного режима ужесточат в Омской области
Сибирь 04.12.2020 10:33
Маршрутка врезалась в автобус в Новосибирске
Сибирь 04.12.2020 10:17
Самое популярное
Spotify составил рейтинги популярной музыки среди россиян
6503
Ростелеком предупредил об отключении двух каналов
6016
Водянова обнажилась в компании других супермоделей
3684
Раздевшаяся до бикини Гагарина напугала поклонников худобой
2578
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Мишустин возложил ответственность за вакцинацию на губернаторов
•
Россия убедила ОПЕК+ принять свой вариант соглашения о нефти
•
ООН исключила каннабис из списка наркотиков
•
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии
Подробности
•
Могучая ракета «Ангара»: полетим на Луну и не только
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Музыкантов обязали маркировать инструменты для вывоза за границу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Турция поддержала планы Украины по «освобождению» Крыма
38
НАТО обвинило Россию в наращивании военной мощи в Крыму
37
Шойгу сравнил министра обороны ФРГ с ученицей младших классов
26
Байден сломал ногу в двух местах
26
Навального проверят на экстремизм после эфира
26