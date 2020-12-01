Курс доллара и евро: плохой прогноз для рубля

Рубль в последние дни осени сдал позиции. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение российской валюты. Но аналитики при этом отмечают не слишком сильные позиции доллара, и советуют обратить внимание на евро.

Рубль падал, несмотря на слабость доллара, ему не помогла даже вновь дорожающая нефть, отметил Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами». По его мнению, в начале декабре он может ослабнуть еще сильнее.

«В этом случае пару доллар/рубль мы увидим выше 77,50 рубля. В целом же перспективы нашей валюты крайне ограниченны», — цитирует «Эксперт» Когана. Многое зависит от того, будет ли достигнута новая договоренность об ограничении добычи нефти. Если нет, то российскую валюту ждет довольно чувствительно падение.

Не верит в рубль и Богдан Зварич из «Промсвязьбанка». Он полагает, что в начале декабря доллар может протестировать уровень в 77,50 рубля, но выше поднимется вряд ли.

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До конца года рубль будет торговаться в диапазоне 76,4–80,5 в паре с долларом и 89,3–94,1 в паре с евро, сказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

«До нового года на российскую валюту будут действовать несколько факторов: стоимость барреля нефти — чем выше, тем крепче рубль в паре с долларом и евро, — и общая ситуация, связанная с пандемией в мире», — пояснил Артем Тузов.

Евро крепнет

Европейская валюта стала интересней американской, отметил эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Доллар продолжает падение относительно корзины резервных валют: его индекс сейчас добрался до двухлетних минимумов, сказал эксперт в интервью РИА Новости.

По его словам, доллар сейчас не лучшее средство сохранения капитала: «Мы оцениваем перспективы евро как более устойчивые. Темпы восстановления европейской экономики после первой волны пандемии выше, чем у США».

При этом аналитик напомнил, что распределение портфеля в различных валютах может снизить волатильность активов инвестора, но идеального портфеля в природе не существует.

«Все же большую часть активов, три четверти, видится целесообразным удерживать в той валюте, в которой осуществляются основные траты», — заключил эксперт.